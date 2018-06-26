تُطلق جامعة نجران ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، (الأحد) القادم، المرحلة الأولى للقبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها، ويستمر حتى 1439/11/10هـ.وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور زهير العمري، أن آلية القبول ستكون على ثلاث مراحل، أولها مرحلة القبول الرئيسي وتبدأ يوم (الأحد) القادم، وتنتهي بتاريخ 1439/11/10هـ، وتعلن نتائجها في 1439/11/15هـ، والمرحلة الثانية ستكون للقبول الاحتياطي للفصلين وتبدأ بتاريخ 1439/11/17هـ، حتى 1439/11/25هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1439/11/27هـ، فيما ستخصص المرحلة الثالثة للقبول الاحتياطي للفصل الثاني وتبدأ بتاريخ 1439/12/22هـ، ولغاية 1440/4/15هـ، وتعلن نتائجها بتاريخ 1440/4/19هـ.وبيّن العمري، أن الجامعة حددت عدداً من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وهي أن يكون سعودياً أو من أم سعودية، ويكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، إضافةً إلى عدم تجاوز عمر المتقدم 25 عاماً والمتقدمة 30 عاماً، وكذلك استيفاء أية شروط أخرى تراها الجامعة، مشيراً إلى أن التقديم سيكون متاحاً فقط عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.