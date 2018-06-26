أحتفل أهالي المدينة المنورة أمس (الإثنين)، بزفاف 504 شاب وفتاة في حفل الزواج الجماعي، الذي ينظمه فريق المودة بإشراف جمعية الإخلاص الخيرية في المدينة المنورة. وأعرب رئيس اللجنة المنظمة عبدالحميد المعيرفي عن شكره للأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، لمباركته مشروع الزواج الجماعي، ولمختلف التسهيلات التي قدمت للمشروع الذي كان له أكبر الأثر في نجاحه، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان في ظل حكومتنا.يذكر أن الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة قد تضمن تقديم عدداً من الفقرات المتنوعة من أناشيد وطنية واستعراض للخيول العربية، إلى جانب تكريم 700 متطوع.