أظهرت بيانات حديثة لهيئة الإحصاء السعودية، ارتفاع أسعار 68 سلعة غذائية خلال شهر مايو الماضي على أساس سنوي، مقابل تراجع أسعار 19 سلعة أخرى.ووفقا للتقرير الشهري للهيئة عن متوسطات أسعار السلع والخدمات خلال مايو 2018، تمثلت أبرز الزيادات بالسلع الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الأرز، والدجاج، والزيت، فيما تراجعت أسعار الطماطم، والثوم، وتباينت أسعار اللحوم والأسماك.وشهدت أسعار الأرز ارتفاعا بنسبة 15.05% و4.4% لكل من الأرز المزة الهندي، والأرز البسمتي الأبيض الهندي، إلى 67.28 ريال، و83.9 ريال لكل 10 كيلو غرامات.وسجلت أسعار الدجاج صعودا جماعيا، تصدرها الدجاج المجمد «دو» بنسبة 13.1% إلى مستوى 11.61 ريال، يليه الدجاج المجمد المحلي «الوطنية» بنحو 7.6% لسعر 11.7 ريال، ثم الدجاج الطازج «فقيه» بزيادة 5.4% لمستوى 13.07 ريال، وذلك لوزن 900 غرام لكل الأنواع. في حين سجلت أسعار اللحوم تباينا، إذ ارتفعت أسعار كلٍ من لحوم الضأن والبقري الطازجة بنسبة 1.06%، و0.6% على التوالي إلى مستوى 37.93 ريال، و47.47 ريال لكل كيلوغرام.وتراجعت أسعار اللحوم الجملي الطازجة والضأن المستوردة بنسبة 2.6%، و0.25% إلى 38.34 ريال، و37.01 ريال للكيلو الواحد.وتباينت أيضا أسعار الأسماك، بارتفاع سعر سمك الروبيان الطازج بنسبة 1.3% إلى 77.44 ريال للكيلوغرام، مقابل انخفاض أسعار كلٍ من السمك الطازج «كنعد»، وسمك هامور الطازج بنسبة 0.7%، و0.5% على التوالي، عند سعر 52.5 ريال، و43.45 ريال على الترتيب للكيلوغرام. وشملت الارتفاعات، أسعار الزيت وجاء في مقدمتها أسعار زيت الزيتون المستورد «500 مللي» بنحو 6.6% إلى 16.97 ريال. وزادت أسعار زيت الذرة للطهي «1.8 لتر» بنحو 2.1% إلى 21.85 ريال، وأخيرا الزيت النباتي للقلي «1.8 لتر» بنسبة 0.9%، لمستوى 15.19 ريال.في المقابل، تراجعت أسعار الطماطم المحلية بنحو 21.9% مسجلة 4.48 ريال للكيلوغرام الواحد، وبنسبة 14.6% للمستوردة لتصل أسعارها إلى 4.86 ريال للكيلوغرام.وانخفضت أسعار الثوم الصيني 27.06% إلى 8.74 ريال للكيلو جرام، والفلفل الأخضر بنحو 11.1% للنوع البارد عند سعر 7.12 ريال، وبنحو 0.2% للحار مسجلا مستوى 8.78 ريال للكيلو الواحد.