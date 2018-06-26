دشنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أخيرا، مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي بمنطقة الوادي الصناعي بالمدينة، بالشراكة مع «جاز العربية للخدمات»، الذي يعد جزءا من مشروع شامل تعكف شركة أرامكو السعودية على تنفيذه مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لإمداد المدينة بالغاز الطبيعي من ينبع. ويبلغ قيمة المشروع أكثر من 102 مليون ريال، حيث يقارب طول الأنبوب المزمع إنشاؤه 13.7 كيلو مترا بمقدار 18 بوصة، وصمم وفق نظام الضغط المنخفض، مع إمكانية التوسع مستقبلاً لتأسيس نظام توزيع الضغط العالي، وذلك على حسب احتياج كل مستثمر على حده.وأوضح العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية فهد الرشيد أن المشروع يهدف إلى تلبية احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية في المدينة الاقتصادية.