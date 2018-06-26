أكد رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل ديمترييف أمس (الإثنين)، أن الاتفاق المشترك بين منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وحلفائها من منتجي النفط الآخرين على زيادة الإنتاج يظهر قوة التحالف السعودي الروسي في مجال الطاقة؛ ما سيساهم في إحلال الاستقرار بالسوق لسنوات كثيرة قادمة. وقال لـ(رويترز): «إقامة شراكة طويلة الأمد بين السعودية وروسيا فيما يتعلق بتنسيق الجهود بين منتجي النفط، وإنشاء منظمة جديدة في المستقبل قائمة على التعاون بين (أوبك) والمستقلين من شأنه أن يساهم في تجاوز الخلافات بين المنتجين، وبلورة إستراتيجية عمل موحدة بشأن الأسواق العالمية».وذكر ديمترييف -أحد المشاركين في صياغة الاتفاق الأولي بين موسكو أوبك في ديسمبر 2016- أن التعاون الطويل الأمد بين روسيا والسعودية سيضمن استقرار التسعير في الأسواق العالمية، وزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة.وفي اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي، ذكر ديمترييف أن السعودية اتفقت على استثمار 10 مليارات دولار في روسيا من بينها ملياران تم إنفاقهما بالفعل. وأبلغ ديمترييف (رويترز) أنه يتوقع أن ترتفع الاستثمارات بين البلدين إلى مثليها في السنوات الثلاث القادمة.يذكر أن (أوبك) اتفقت مع عدد من كبار منتجي الخام خارجها على زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا، اعتبار من يوليو الماضي.