قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تعديل بعض مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ومقدمات العقود والأجور الشهرية، ويختص القرار الذي سيطبق على العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخه بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود وفقًا للفئات التالية:الأولى: الفئة «A»تختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية على 150 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليونا و200 ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ6 لاعبين لكل فريق.الثانية: الفئة «B»تختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية على 100 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ10 لاعبين لكل فريق.الثالثة: الفئة «C»تختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية على 75 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات.رسوم %50أما في ما يتعلق بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين السارية، فقد أقر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم فرض رسوم بمقدار 50% من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه، وأهاب مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بإدارات الأندية البدء في التطبيق الفوري لهذه القرارات وفقا للآلية التي سترد في التعميم الخاص بذلك.كما أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً يقضي بالسماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل 5 لاعبين «سعوديين وأجانب» للجانب الاستثماري من قبل الأندية في فترات التسجيل المحددة من قبل الاتحاد على أن تكون اللائحة 35 لاعباً في كل فترة 30 منهم ثابتون، ويحق لهم المشاركة في المسابقات و5 لاعبين للاستثمار.من جانبه، أصدر اتحاد القدم برئاسة الدكتور عادل عزت قراراً بتعيين منصور الرفاعي مديراً تنفيذياً لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بهدف رفع كفاءة العمل الإداري في الدوري والارتقاء بالجوانب التنظيمية فيه، كما قرر اتحاد الكرة ربط عمل المدير التنفيذي لدوري الأمير محمد بن سلمان بالأمين العام للاتحاد، في ما يتعلق بالأمور الإدارية وشؤون الاتحاد العامة ولجانه، والأمور الإستراتيجية فيه، فيما يرتبط برئيس رابطة دوري المحترفين، في ما يتعلق بالجوانب التشغيلية والتسويقية والتنظيمية، بما يضمن رفع معايير الأداء في كلتا المنظومتين.لا تزيد أجور اللاعبين للفئة A على 150 ألف ريال شهرياً