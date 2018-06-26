أسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد 2019 التي سُحبت أمس (الإثنين) في الدنمارك عن وقوع المنتخب السعودي الأول في المجموعة الثالثة المقرر إقامتها في ألمانيا والدنمارك عام 2019، بجوار المستضيف منتخب الدنمارك، والنرويج، والنمسا، وتونس، وتشيلي.وضمت المجموعة الأولى من المونديال منتخبات: فرنسا، روسيا، ألمانيا، صربيا، البرازيل، كوريا الجنوبية، فيما جاءت منتخبات: إسبانيا، كرواتيا، مقدونيا، آيسلندا، البحرين، اليابان في المجموعة الثانية، فيما ضمت المجموعة الرابعة منتخبات: السويد، المجر، قطر، الأرجنتين، مصر، أنغولا.وسيلعب دور المجموعات من البطولة بنظام الدوري من دور واحد بخوض كل منتخب خمس مباريات، على أن يتأهل أصحاب المراكز الـ4 الأولى من المجموعات الـ4 إلى دور 16 من البطولة، وبعدها يتنافسون على التأهل للأدوار المتقدمة وتحديد المراكز من الأول وحتى الـ16، فيما سيلعب أصحاب المركز الخامس من كل مجموعة المباريات الترتيبية على المراكز من 17 حتى 20، أما المنتخبات التي ستحصل على المركز السادس من كل مجموعة فستلعب المباريات الترتيبية لتحديد المراكز من 21 حتى 24 (الأخير).