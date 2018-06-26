تطلق عمادة القبول والتسجيل بجامعة أم القرى اليوم (الثلاثاء)، المرحلة الثانية من مراحل القبول للعام 1439، بجميع التخصصات والأقسام المختلفة، بمقر الجامعة الرئيسي في مكة المكرمة وفروعها بمحافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة، عبر بوابة القبول الإلكترونية الموحدة، حتى يوم 16/ 10 / 1439.وأوضح عميد عمادة القبول والتسجيل الدكتور هاشم الصمداني، أن عمادة القبول والتسجيل وضعت وسهلت جميع الإمكانات للطلبة المتقدمين لدرجتي البكالوريوس والدبلوم، مفيدا أن المرحلة الثانية من مراحل القبول تتطلب من الطالب الدخول إلى بوابة القبول واتباع الخطوات الموضحة بدليل القبول على موقع عمادة القبول والتسجيل. وتشمل تقديم طلب الالتحاق واختيار مقر الدراسة والمسار والتخصصات وترتيبها حسب الرغبة ورفع الوثائق المطلوبة ( شهادة الثانوية العامة، وبطاقة الهوية، كرت العائلة، والصورة الشخصية للطلاب فقط ) وبالنسبة لطلبة مدارس نظام المقررات يتم رفع السجل الأكاديمي الذي يحتوى على الدرجات، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تتيح لكل متقدم إدخال أكثر من رغبة بحيث تكون مرتبة حسب الأولوية، مبيناً أن الرغبات المتاحة يتفاوت عددها حسب النسبة الموزونة للمتقدم.