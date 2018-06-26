شهد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص أمس (الإثنين)، توقيع عقد إنشاء محطة كهرباء رئيسية بجهد 110/‏380 ك.ف بين إحدى الشركات والمؤسسات في جنوب شرق مشروع بوابة مكة، وربطها بالشبكة لتغذية أحمال المرحلة الأولى من مشروع بوابة مكة.وأفاد القويحص بأن مشروع بوابة مكة «الضاحية الغربية» يعد مشروعا تنمويا إنسانيا ويمثل وجهة حضارية لمكة المكرمة من الناحية الغربية، وهو أحد مشاريع الضواحي التابعة لشركة البلد الأمين التي أوصت بها الإستراتيجية التنموية لخدمة مجتمع مكة المكرمة، بما يشتمل عليه من عناصر تنموية ومشاريع حكومية ضمن مخطط عمراني مدروس وفق أسس علمية، إذ يستوعب نحو 900 ألف نسمة.ولفت أمين العاصمة المقدسة إلى أن المشروع يقع على بعد 14 كيلومتراً غرب الحرم المكي الشريف، ويغطي مساحة 110 كيلومترات مربعة، ويحده شمالاً طريق مكة جدة القديم، وجنوباً طريق الليث، وغرباً طريق الشميسي، وشرقاً خط كهرباء الضغط العالي، إضافة إلى عدة مشاريع مجاورة وأحياء من مدينة مكة المكرمة.من جهة أخرى، أطلقت أمانة العاصمة المقدسة مبادرتي «حي بلا حاويات» و«شوارع بلا حاويات».وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام مشاط، أنه تم وضع خطة تشغيلية لـ«حي بلا حاويات» مع إطلاق حملة إعلامية تتضمن إرسال الرسائل التوعوية، وشرح البرنامج لسكان الحي، بمشاركة عمد الأحياء، وسواعد الحي، ومراكز الأحياء والمساجد. وسوف يتم إلغاء الحاويات القديمة الموجودة في شوارع الأحياء وتوزيع حاوية لكل وحدة سكنية بالحي، إضافة إلى إخراج الحاويات في أوقات محددة لتفريغها.أما مبادرة «شارع بلا حاويات»، فتهدف إلى شراكة المنشأة التجارية مع الأمانة من خلال إخراج النفايات التجارية في أوقات محددة لنقلها، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى إلغاء الحاويات الموجودة في شارع الحجون بمكة المكرمة.