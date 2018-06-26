قضت محكمة بحرينية أمس (الإثنين) بسجن امرأة ورجل 3 سنوات، بعد إدانتهما بتهمة الترويج «لتغيير النظام» عبر حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي. وأعلن رئيس النيابة العامة البحريني في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على «متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية»، وقلب أو تغيير النظام السياسي.وأوضح أن أول المتهمين امرأة أدارت حسابات على مواقع التواصل لنشر مقالات وفيديوهات تتضمن الترويج للأعمال الإرهابية، والتحريض على كراهية نظام الحكم، فيما المتهم الثاني رجل «ثبت أنه يساعد المتهمة في إدارة هذه الحسابات». وبينما لم يكشف البيان عن هوية المتهمين، أفاد مركز البحرين للحقوق والديموقراطية أن المتهمة هي الناشطة نجاح أحمد يوسف الموقوفة منذ أبريل 2017.