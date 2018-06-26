أطلقت دار الملاحظة الاجتماعية بمدينة بريدة سراح 22 حدثاً ممن شملهم العفو للفترة من 14/9/1439هـ وحتى 23/9/1439هـ، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالعفو عن نزلاء دور الملاحظة الاجتماعية في مناطق المملكة بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبمتابعة أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل.من جهته، أكد وكيل إمارة منطقة القصيم المساعد للحقوق المكلف صالح البرادي، أن لجان العفو مستمرة في دراسة قضايا النزلاء، وإطلاق سراح من تنطبق على حالاتهم تعليمات العفو.