استقبل أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر، بمكتبه بقصر الحكم أمس (الإثنين)، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيا وكبار ضباط الجوازات، ورئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ عبدالله بن محمد العميرني وقضاة المحكمة ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل وعدد من منسوبي الجامعة، ورئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ سعد بن علي الشدي، ومساعد رئيس محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الشيخ الدكتور صالح بن إبراهيم آل الشيخ، ورئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الشيخ محمد بن عثمان الزهراني «كلا على حدة» الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بعيد الفطر المبارك.وأعرب الأمير فيصل بن بندر عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يعيده علينا ونحن في خير ورخاء وأمن وطمأنينة.