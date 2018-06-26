كشف رئيس المجلس التنفيذي لشباب الأعمال بغرفة الشرقية المهندس عبدالله البريكان، جملة من المبادرات والبرامج نفذها المجلس في الآونة الأخيرة، تجسد أهمية المسؤولية الاجتماعية لشباب الأعمال في المنطقة، وتؤكد تواجد قطاع الأعمال في المجتمع بشكل عام.وقال البريكان إن الفترة الماضية (بعيد تشكيل المجلس في الدورة الجديدة) شهدت نشاطا كبيرا قام به أعضاء المجلس، من أبرزها التواصل مع عدد من المؤسسات ذات البعد الاجتماعي، التي تهتم بدعم الفئات والأسر المحتاجة بشتى النواحي، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تهدف لمواصلة الجهود التي تمت في السنوات الأخيرة لدعم الأسر المحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات.وأضاف أن المجلس تكفل بتحمل كافة متطلبات توفير مقر خاص للجمعية الخيرية لتنشيط التبرع بالأعضاء (إيثار) في الأحساء ليكون بمثابة الداعم الحقيقي والمستمر للجمعية، يساعدها على أداء دورها في هذا الشأن، ويسهم في تواصلها مع المجتمع في المنطقة الشرقية، لرفع مستوى الوعي بمسألة التبرع بالأعضاء.وأشار البريكان إلى أن المجلس ساهم بمبلغ 70 ألف ريال لدعم برنامج جمعية خدمات العمل التطوعي (سواعد)، في مجالات نشر الوعي بأهمية العمل الاجتماعي التطوعي والمهني.كما تكفل المجلس بصياغة ووضع وضع خطة تسويقية مفصلة وفق أسس علمية ومهنية لبرامج الجمعية السعودية الخيرية (كنف) المتخصصة في توفير التأمين الصحي للأيتام والأرامل وأبناء شهداء الواجب.