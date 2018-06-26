نقل أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، تهاني وتبريكات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، إلى منسوبي القوة البرية في المنطقة وإلى قوة الواجب (10) بالحرس الوطني، بمناسبة عيد الفطر المبارك.ونوه الأمير فيصل بن خالد خلال زيارته أمس (الإثنين)، مقر قوة عرعر، بما يسطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية للدفاع عن دينهم ووطنهم، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والشعب السعودي يثمنون وبكل تقدير البطولات والتضحيات التي تعد مصدر فخر واعتزاز ووسام شرف في سبيل رفعة الوطن ومواطنيه. وأشاد بالتطور الذي تشهده القوات المسلحة والقطاعات العسكرية كافة، في ظل الدعم غير المحدود الذي توليه حكومتنا لجميع قطاعات الدولة المدنية منها والعسكرية. واطلع الأمير فيصل بن خالد على إيجاز عن الموقف الحالي بمركز عمليات قوة عرعر.وقال خلال زيارته التفقدية: «بمناسبة عيد الفطر المبارك يتجدد فخرنا بكم، واعتزازنا ببطولاتكم وانتصاراتكم، فلكم تحية إجلال وإكبار وتقدير على ما تقدمونه من تضحيات بطولية في ميدان الشرف والعزة والمجد».