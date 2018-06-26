أكد أمير الجوف الأمير بدر بن سلطان على دور النادي الأدبي، في إيجاد حراك ثقافي يهتم بمثقفي وأدباء المنطقة ويوفر لهم البيئة والمتطلبات التي تناسبهم.جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الإثنين)، رئيس نادي الجوف الأدبي ثامر المحيسن يرافقه أعضاء النادي.واطلع الأمير بدر على البرامج والأنشطة التي يقيمها النادي لمثقفي وأدباء المنطقة وعقد الندوات والمحاضرات وبعض الأنشطة الثقافية خلال الدورة الحالية، إضافة إلى إصدارات النادي الأدبية والشعرية والثقافية.من جهة أخرى، نوه أمير الجوف، بالدور الكبير الذي يقوم به الهلال الأحمر من تقديم خدمات إنسانية تساهم في إنقاذ أرواح البشر.جاء ذلك، خلال تسلمه أمس (الإثنين) التقرير السنوي عن أعمال الفرع بالمنطقة، من مدير الفرع سلطان المفرج.وفي نهاية الاستقبال تسلم الأمير بدر بن سلطان وثيقة التسجيل في العمل التطوعي.من ناحية ثانية، التقى أمير المنطقة، رئيس مجلس إدارة ميدان الفروسية بالمنطقة الدكتور حمدان السمرين.كما استقبل أمير الجوف، مدير عام فرع المؤسسة العامة للحبوب بالمنطقة عبدالهادي الشراري.واستمع خلال الاستقبال لنبذة عن فرع المؤسسة العامة للحبوب بالمنطقة ومراحل التطوير التي مر بها الفرع منذ عام 1406هـ، إلى أن وصل الإنتاج اليوم إلى 100 ألف طن متري من القمح، فيما بلغت الطاقة الإنتاجية للمطحنة 600 طن يوميا، منها 480 طن دقيق، و 120 طن نخالة، فيما تبلغ طاقة المشروع التخزينية 80 ألف طن متري، ويعد أحدث المطاحن في مشاريع المؤسسة، لسد احتياجات المواطنين والمقيمين بالمنطقة وما حولها من الدقيق والنخالة ومشتقات القمح.وفي نهاية الاستقبال تسلم الأمير بدر بن سلطان التقرير السنوي لأعمال الفرع.