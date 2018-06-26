حث أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، منسوبي التعليم بالمنطقة، على إيجاد برامج نافعة وهادفة من خلال الفعاليات الصيفية للشباب، تأكيداً على دورها في توجيه وحفظ الأوقات لدى الشباب في بيئة مناسبة، مشيداً بدورها الفاعل في تنمية المواهب واكتشاف القدرات واستثمار فراغ الشباب وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بما يعود عليهم وعلى مجتمعهم بالنفع والفائدة.جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الإثنين)، مدير تعليم المنطقة عبدالله الركيان، ومنسوبي التعليم، الذين قدموا التهنئة له بحلول عيد الفطر المبارك، وبداية الدوام الرسمي بعد إجازة العيد.وأكد أن أغلى ما يملك الوطن هم أبناؤه وبناته الطلبة والطالبات الذي هم أمانة في أعناقنا جميعاً، مشيراً إلى أن سياسة قيادتنا الحكيمة وتوجيهاتها الصادرة من ولاة الأمر-حفظهم الله- تدعو إلى تنشئة جيل سليم، مشيداً بدور التعليم وما يقدمه من مكتسبات.