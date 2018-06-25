بأداء راقٍ سلس، تمكَّن معتز هوساوي من التغلب على نجم المنتخب المصري محمد صلاح في أكثر من كرة مشتركة بين النجمين، دون أن يلجأ للعنف كما فعل كابتن ريال مدريد سيرجيو راموس، حين لجأ لحركة غير قانونية ليتمكن من إيقاف صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي.وتألق هوساوي مع باقي نجوم المنتخب السعودي في المواجهة التي كسبها الأخضر بهدفين مقابل هدف لشقيقه المنتخب المصري، في المباراة الأخيرة للفريقين ضمن بطولة كأس العالم روسيا 2018.وتُعد هذه المباراة الأولى لمعتز هوساوي في المونديال، بعد أن لعب المنتخب مباراته الأولى بعمر هوساوي والثانية بعلي البليهي بجانب أسامة هوساوي في متوسط خط الدفاع السعودي.