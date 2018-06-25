تمكنت قوات الجيش الليبي اليوم (الاثنين) من السيطرة على منطقة الجبيلة بالكامل وعدد من الشوارع الرئيسية وسط مدينة درنة.وقالت مصادر عسكريّة ليبية إن فلول الجماعات المسلحة في درنة تنحصر في مناطق معينة بوسط المدينة.من جهته قال متحدث عسكري ليبي أن قوات القائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر سلمت السيطرة على موانئ نفطية تحت سيطرتها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التي مقرها في شرق البلاد.وقال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر في بيان أذيع تلفزيونياً اليوم، إنه لن يُسمح لأي ناقلة بأن ترسو في الموانئ الشرقية بدون إذن من فرع مؤسسة الوطنية للنفط ومقرها بنغازي.