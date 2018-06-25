اتخذ مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارا بتعديل مواد لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم الخاصة بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين ومقدمات العقود والأجور الشهرية.ويختص القرار الذي سيطبق على العقود الجديدة التي لم تسجل حتى تاريخه بتحديد شرائح يتم توزيع اللاعبين عليها حسب الأجر الشهري ومقدمات العقود وفقا للفئات التالية:الأولى: الفئة (A)، وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 150 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز مليون ومائتي ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد اللاعبين في هذه الفئة بـ6 لاعبين لكل فريق.الفئة الثانية (B)، وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم عن 100 ألف ريال، ومقدمات عقودهم لا تتجاوز مليون ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات، وقد حدد عدد اللاعبيين في هذه الفئة بـ10 لاعبين لكل فريق.الفئة الثالثة (C)، وتختص باللاعبين الذين لا تزيد أجورهم الشهرية عن 75 ألف ريال، ومقدمات عقود لا تتجاوز 750 ألف ريال للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات.أما فيما يتعلق بعقود اللاعبين المحترفين السعوديين السارية، أقر مجلس الاتحاد فرض رسوم بمقدار 50% من إجمالي دخل اللاعب السنوي للفترة المتبقية من عقده، يتم تحصيلها من قبل النادي لتطوير كرة القدم في النادي نفسه.وأهاب مجلس الادارة بإدارات الأندية البدء في التطبيق الفوري للقرار وفقا للآلية التي سترد في التعميم الخاص بذلك.كما أصدر الاتحاد السعودي قرارا يقضي بالسماح لأندية الدوري السعودي للمحترفين بتسجيل 5 لاعبين سعوديين وأجانب للجانب الاستثماري من قبل الأندية في فترات التسجيل المحددة، على أن تكون اللائحة 35 لاعبا في كل فترة، 30 منهم ثابت ويحق لهم المشاركة في المسابقات و5 لاعبين للاستثمار.