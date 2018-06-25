قال المدير الفني للمنتخب السعودي خوان أنطونيو بيتزي عقب مبارانه مع المنتخب المصري، إن المنتخب حقق فوزاً مستحقاً في ختام مشاركته في كأس العالم «روسيا 2018».وأرجأ بيتزي الفوز إلى تمكن فريقه من الاستحواذ على الكرة بعد هدف مصر والسيطرة على مجريات اللعب، ما جعل المنتخب الخصم غير قادر على صناعة أكثر من فرصة بعد ذلك.وأضاف «بعد الشوط الأول، اعتقدنا أنه لو كنا أكثر سرعة في الشوط الثاني، سنتمكن من صناعة فرص أكثر، وهذا ما قلته للاعبين بأنه يجب علينا أن نُسرّع من وتيرة لعبنا، وأن نكون هجوميين بشكل أكبر». وتابع «كنا نتوقع مستوى مختلف في مباراة الافتتاح ضد روسيا، لذا تفاجئنا كثيرًا بما حدث أثناء تلك المباراة».وواجه بيتزي الانتقادات على التغييرات المستمرة في التشكيلة الأساسية في مباريات البطولة بأن تغييراته كانت هي الأنسب، مضيفاً «هناك قرارات علي أن أتخذها بحسب ما أراه في الحصص التدريبية، ولذا في بعض الأوقات قد أتخذ قرارات تبدو لكم غير صحيحة».وطلب بيتزي من الجماهير السعودية الدعم والصبر، إذ قال «علينا أن نستمر في دعم المنتخب، نحن بحاجة دعمكم، لا يمكن أن نحقق كل شيء بسرعة، أنتم بحاجة إلى الصبر، وآمل أن تكونوا فخورين بمنتخبكم اليوم».