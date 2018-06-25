اعلن الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي خافيير سولانا اليوم (الاثنين)، أنه لم يحصل على الأذن الإلكتروني للدخول إلى الولايات المتحدة بسبب زيارته لإيران مؤخراً، حيث شارك في التفاوض حول الاتفاق النووي بين أيران والدول الغربية، والذي انسحب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.وقال سولانا في حديث لقناة «انتينا 3» الإسبانية:«إنه قرار خسيس».موضحاً إنه زار إيران عام 2013 بمناسبة تولي الرئيس حسن روحاني مهامه.مضيفاً: «زرت البلاد كممثل عن كل الذين تفاوضوا بشأن الاتفاق النووي» الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي.وقال سولانا: «في الولايات المتحدة إذا اظهرت بيانات سفرك أنك زرت إيران فسيتم سحب إسمك من نظام دخول البلاد (...) لذا ساحاول الحصول على إذن آخر للدخول لأني اعمل هناك كأستاذ محاضر في عدة جامعات».