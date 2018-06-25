اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريتسين لاغارد أن على منطقة اليورو الاستعداد لاستقبال «تدفق كبير» من الشركات المالية بسبب بريكست (انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي).وقالت في خطاب ألقته في دبلن اليوم (الإثنين)، خلال مؤتمر حول اليورو:«من الضروري أن يكون كل شيء جاهزا لجهة التنظيم والإشراف استعدادا للتدفق الكبير للمؤسسات المالية، التي ستنتقل من مراكزها الحالية إلى أوروبا القارية وأيرلندا».وتأتي تصريحات لاغارد التي تزور أيرلندا ليومين، في حين تتخوف أوساط الأعمال أكثر وأكثر من فشل المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي؛ ما سيفضي إلى طلاق دون تنازلات، وسيعيد النظر في أي مرحلة انتقالية، إذ حذرت عدة مصارف كبرى في حي الأعمال بلندن من أنها ستضطر إلى نقل بعض أنشطتها، وكذلك بعض موظفيها حتى وإن كانت لهجة مسؤوليها أقل هلعا من قبل.وأوضح مدير عام «ذي سيتي يو كاي» مايلز سيليتش، في بيان:«مؤسسات الخدمات المالية في بريطانيا وضعت خطط طوارئ منذ أشهر لصناعتنا حوار بناء ومستمر مع الهيئات المنظمة والحكومة».وبحسب دراسة نشرها مكتب محاماة «بايكر اند ماكينزي»، خفضت نصف المؤسسات الأوروبية استثماراتها في بريطانيا بسبب بريكست. وشملت الدراسة 800 من رؤساء مجالس إدارة شركات تم استطلاعهم في فرنسا، وألمانيا، وأسبانيا، وهولندا، والسويد، وأيرلندا.