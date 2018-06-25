حققت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي اليوم (الاثنين) تقدمها في محور الملاحيظ بمديرية الظاهر جنوبي غرب محافظة صعدة شمال اليمن، وسط انهيار واسع وخسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.وقال العقيد في القوات الخاصة للجيش اليمني أحمد عبد الرب المصعبي وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية، إن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها الميداني في جبهة الملاحيظ، لليوم الرابع على التوالي، حيث تمكنت خلال الساعات الماضية من تحرير عدد من المواقع والجبال المهمة في منطقة المشابيح القريبة من سوق الملاحيظ.وأضاف بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتعزيزات لمليشيا الحوثي الانقلابية في جبال الخرشعي ومواقع أخرى، كبّدت خلالها الانقلابيون خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مؤكداً أن المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم قوات الجيش الوطني، وفرار مجموعة من صفوف المليشيا الحوثي الانقلابية.