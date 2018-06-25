علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ على فوز المنتخب السعودي على المنتخب المصري في كأس العالم عبر فيديو نشر على حساب المنتخب السعودي في «تويتر»، مبدياً فيه سعادته بالمباراة رغم عدم رضاه عن المشاركة بشكل عام.



ووصف آل الشيخ المشاركة بأنها ثاني أفضل مشاركة في تاريخ المنتخب السعودي بعد مشاركة 1994، مضيفاً «لعب محمد صلاح وفزنا، ولولا الحضري وأخطاء حكم المباراة لكانت نتيجة تاريخية».



وقال:«نعدكم بالأفضل، مبروك هذا أقل من ما تستحقونه».



ونوه في حديثه إلى قرارات منتظرة ستصدر من اتحاد الكرة ستصب في مصلحة الكرة السعودية، معتذراً للسعوديين عن المستوى في البطولة ككل، مشيراً إلى الأخطاء الفردية التي كلفت المنتخب السعودي الخروج من البطولة في المباريات الماضية.



