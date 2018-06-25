قضت محكمة بحرينية اليوم (الاثنين)، بسجن إمرأة ورجل ثلاث سنوات بعدما ادانتهما بتهمة الترويج لتغيير النظام عبر حسابات في وسائل التواصل الإجتماعي، بحسب ما أعلنته النيابة العامة البحرينية.وقال رئيس النيابة عيسى الرويعي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها على متهمين بجناية الترويج لأعمال إرهابية والترويج والتحبيذ لقلب أو تغيير النظام السياسي.وأوضح ان أول المتهمين امرأة قامت بإدارة حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي تتضمن نشر مقالات وفيديوهات تروج للأعمال الإرهابية والتحريض على كراهية نظام الحكم.اما المتهم الثاني فهو رجل ساعد المتهمة في إدارة الحسابات التي تديرها على مواقع التواصل الإجتماعي.