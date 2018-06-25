انتزعت الأوروغواي صدارة المجموعة الأولى من روسيا المضيفة بالفوز عليها 3-صفر اليوم (الإثنين) في سامارا، وذلك في الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لمونديال 2018 في كرة القدم.ودخل المنتخبان الى المباراة ضامنين تأهلهما إلى ثمن النهائي بعد فوزهما على ممثلي العرب السعودية ومصر في الجولتين السابقة، مع أفضلية الأهداف لصالح روسيا. لكن المنتخب الأمريكي الجنوبي تصدر بفضل ثلاثة أهداف للويس سواريز (10) ودينيس تشيريتشيف (23 خطأ في مرمى فريقه) وادينسون كافاني (90).وتنتظر الأوروغواي وروسيا نتيجتي الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، لمعرفة هويتي منافسيهما في ثمن النهائي: إسبانيا أو البرتغال (4 نقاط لكل منهما) أو إيران (3).