أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم (الاثنين) عن مقتل ثمانية عناصر من حزب الله اللبناني الإرهابي بينهم قائد ميداني، في ضربة جوية استهدفت المتمردين شمال العاصمة صنعاء.وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان، أنه تم استهداف 41 عنصراً ارهابياً في عقبة مران، وتدمير عرباتهم ومعداتهم.مضيفاً أن من بين القتلى 8 عناصر من حزب الله اللبناني الإرهابي.وتقع عقبة مران في محافظة صعدة، معقل المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.وهذا أول اعلان رسمي من قبل التحالف عن مقتل مقاتلين من حزب الله الإرهابي في اليمن.