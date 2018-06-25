يرأس رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري وفد الديوان المشارك في الاجتماع التنسيقي لأقاليم المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أنتوساي)، المقرر انعقاده في العاصمة النرويجية أوسلو خلال الفترة من 11 - 13 / 10/ 1439ه الموافق 25 - 27 /6/ 2018م.ويهدف الاجتماع إلى إيجاد منصة لأجهزة الأنتوساي الأعضاء ومنظماتها الإقليمية من أجل تنسيق الجهود وتعزيز سبل التعاون ورصد سير العمل وتقييمه وتبادل الخبرات بينهم لتحسين أنظمة الرقابة المالية العليا وجعلها تعمل بكفاءة أكبر وقدرة أكثر لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.وتأتي مشاركة الديوان لتعكس مدى حجم وأهمية الديوان وتأثيره من خلال مشاركاته ومساهماته في المنظمات الاقليمية والدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، حيث أن الديوان يشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي)، كما يرأس رئيس الديوان لجنة السياسات المالية والإدارية بالمنظمة.