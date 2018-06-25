أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلديات المندسة وأحد والعاقول، تعديات قدرت مساحاتها الإجمالية بما يقارب مليون و900 ألف متر مربع في عدد من المواقع تمثلت في مخطط وهمي وبناء أحواش وعقوم ترابية وشبوك وبيوت غير مكتملة البناء.

وأوضح وكيل أمين منطقة المدينة المنورة لشؤون البلديات الفرعية والضواحي المهندس سعود العنزي أن المراقبين في البلديات رصدوا عددا من التعديات بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث أزالت الأمانة في بلدية العاقول وحدها 1.250 مليون متر مربع عبارة عن مليون متر مربع بمخطط وهمي بمنطقة السحاقي و 250 الف متر مربع للتجاوز بمزرعتين وأحواش قيد البناء محاطة بعقوم وأسلاك شائكة، كما أزالت الأمانة في بلدية المندسة اعتداءات بلغت 597.300 متر مربع بحي السحالة، فيما رصدت بلدية أحد اعتداء بوادي النقمي بلغت مساحتها 50 الف متر مربع تم الإحداث فيها بالبناء والعقوم استعدادا لزراعتها وقد تم إزالتها بالكامل.

وأكد العنزي أن الأمانة لا تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح على المتعدين، داعيا المواطنين بالإبلاغ عن أي تعد يتم رصده في أي موقع من المواقع وذلك بالإبلاغ عبر طوارئ الأمانة على الرقم ( 940 ) أو عبر حسابات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.