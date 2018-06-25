انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم (الاثنين)، أعمال المؤتمر الدولي العربي - الآسياني الثالث حول التعليم العالي، بتنظيم من الجامعة الإسلامية العالمية، وبالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية ومشاركة 69 رئيساً ومديراً وممثلاً للجامعات من الدول العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وسيناقش المؤتمر بشكل رئيسي التحديات التي يواجهها التعليم العالي، وتعزيز الجودة في هذا المجال، وتطوير أدوات وآليات قياس أداء الجامعات، وتعزيز جودتها من خلال المنظور العربي والآسياني وليس الغربي، ومحاولة تأسيس وتأطير نموذج متكامل لأداء الجامعات وإدارتها وقيادتها من خلال المنظور الذي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.كما سيتناول المؤتمر قياس أداء الجامعات المتكامل، وتعزيز الجودة الشاملة من خلال طرح النماذج الناجحة والإستراتيجيات المستقبلية، إضافة إلى بحث القضايا المستجدة على قطاع التعليم العالي.ويهدف المؤتمر في دورته الثالثة إلى تعزيز التعاون بين الجامعات العربية والآسيانية والاستفادة من الخبرات والتجارب في هذا الجانب.