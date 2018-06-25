لم يُخفِ المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني اتفاقه مع معلق في قناة «بي إن سبورت» بأن التنديد بالقرصنة واجب رغم الخلاف مع «تنظيم الحمدين».واستدرك القحطاني عبر حسابه في «تويتر» بقوله: «يفترض أن يقوموا بالاستثمار التقني عاجلًا لإيقاف هذه القرصنة المخجلة والمرفوضة لحماية الحقوق الأصلية لأصحابها بدلاً من إهدارها بالإرهاب والتدخل بشؤون الدول الأخرى».وكان القحطاني قد نفى اتهامات بالقرصنة على بث مباريات كأس العالم لكرة القدم التي تملك شبكة (بي إن) القطرية حقوق البث الإقليمية لها، ووصفها بأنها «باطلة» و«دون سند قانوني».وقال في تصريحات لـ«رويترز» (الخميس): «هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون سوى محاولة قطرية جديدة لتحوير قضية مقاطعتها تجاه الرياضة». وأضاف «فشلت السلطات القطرية في تقديم دليل واحد يثبت اتهاماتهم المتكررة بعلاقة السعودية بأي صورة كانت بها».وقال القحطاني إن السعودية لا تتسامح مع أي انتهاك لحقوق الملكية الفكرية، وأنها «تحترم مسألة حماية الحقوق الفكرية وتلتزم بالاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص».وتابع «الجهات المختصة مستمرة في ذلك ولا تتوقف، وهذا من منطلق حرص الحكومة السعودية على تطبيق كافة الأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وحقوق البث الإعلامية».وقال «موقف السعودية في محاربة القرصنة موقف جدّي وستواصل المملكة فعاليتها ونشاطها».وأضاف أن الجهات المختصة في السعودية صادرت في الآونة الأخيرة نحو 12 ألف جهاز للقرصنة من الأسواق.