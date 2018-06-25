نفذت أمانة منطقة نجران ممثلة في إدارة الرقابة الشاملة وإدارة النظافة العامة أمس، جولات رقابية على عدد من المحال التجارية بحي أبا السعود، شملت سوق الخضار وأسواق الحبوب والتمور وورش السيارات.وأفاد مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع، بأن الجولات الرقابية التي شملت 90 محلاً تجارياً، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات ونقل أكثر من 16 طناً من النفايات الصلبة من على الأرصفة، مبيناً أنه تم تطبيق نظام الغرامات والجزاءات المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية بحق المحال المخالفة، حيث جرى إغلاق عدد من المحال غير المرخصة وإزالة المظلات العشوائية وإعادة تنظيم البسطات ومصادرة البضائع العائدة للعمالة غير النظامية.من جهته، أكد المتحدث باسم الأمانة عبدالله آل فاضل، استمرار الجولات الرقابية على جميع المحال داخل مدينة نجران بما يحقق الأهداف المرجوة وذلك من خلال التعاون المشترك بين جميع الإدارات المعنية بالأمانة.