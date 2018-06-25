أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» موقعَها الإلكتروني الجديد monshaat.gov.sa، الذي يأتي ليُحقَّقَ أحد أهداف الهيئة في تقديم الخدمات الذاتية.وأوضح محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن الموقع الإلكتروني الجديد يسهم في توجُّه الهيئة بتقديم الخدمات الذاتية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذْ يستطيع مُتصفِّحُهُ التسجيل في برامجِ ومبادرات الهيئة التي جرى وضعها؛ لتجاوز التحديات التي تشهدها القطاعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة، كما يوفّر لهم دراساتٍ إستراتيجية، وخططًا مدروسةً، إضافة إلى برامج دعمٍ تدريبية وبرامج استشارات.وأضاف الرشيد "عملنا على إتاحة التسجيل في برنامج طموح الذي يأتي ليساند روّاد ورائدات أعمال المنشآت الطموحة بدراسة وضعهم الحالي وتقديم خطة طموحة لهم مع تدريب لأفضل الممارسات المُساعدة لفتح آفاق جديدة، فضلاً عن برنامج الامتياز التجاري الذي يسهم في تنمية الاقتصاد ويرفع الناتج المحلي الإجمالي ويوجِد فرصاً وظيفية جديدة.وأفاد المحافظ بأنّ الموقع يقدم خمسة خياراتٍ رئيسة للمتصفح وهي: ابحث عن فكرة، لدي فكرة، أطلقت مشروعي، أواجه تحديات، في طور النمو، مع إضافة برامج مختلفة في المرحلة المقبلة، سعياً لإيصال برامج الدعم كافة للشركات الخاصة التي تستطيع الاستفادة منها.يذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» إحدى أهم الجهات الحكومية المُساهمة بشكل إستراتيجي في رفع نسبة الناتج المحلي وذلك بما يُحقَّق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.