أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قرارين بسحب مشروعي هدم وإعادة بناء وترميم جامعين في منطقة حائل من المؤسستين الوطنيتين المتعاقد معهما على تنفيذ المشروعين.وتضمن القراران سحب مشروع ترميم جامع سليمان الجلعود بمحافظة سميراء، ومشروع استكمال هدم وإعادة بناء جامع قرية أم زريبة بمحافظة الحائط.وجاء هذان القراران بعد توجيه عدة إنذارات للمؤسستين المتعاقد معهما لعدم التزامهما بمسؤولياتهما التعاقدية، ولتأخرهما في تنفيذ ما تم التعاقد عليه، استناداً إلى المادة (53) فقرة (ب) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.