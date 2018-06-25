وصل عدد المنشآت الملتحقة في برنامج التدريب الصيفي «صيفي» التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» 2977 منشأة، إذ لا تزال الفرصة قائمة أمام باقي المنشآت للتسجيل في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: https://saifi.hrdf.org.sa.وجدد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و«هدف» خالد أبا الخيل، الدعوة لمنشآت القطاع الخاص إلى تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، والاستفادة من الطاقات السعودية الشابة، وذلك من خلال تدريبهم على رأس العمل أو في جهات التدريب المعتمدة، امتثالاً للأمر السامي الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملاً فأكثر بقبول نسبة من الطلاب والطالبات بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرات عملية خلال فترة الصيف.وأوضح أبا الخيل، أن خطوات تسجيل المنشآت في البرنامج تتم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، ومن تبويب "حساب جديد" اختيار "حساب منشآت"، ثم تسجيل البيانات الأساسية للمنشأة، والبريد الإلكتروني، حيث ستصل رسالة التفعيل لحساب المنشأة في البرنامج على البريد الإلكتروني المُسجل، ويمكن بعدها للمنشأة الدخول لحسابها بعد التفعيل، ثم تسجيل الفرص التدريبية المتاحة لديها أمام الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج.وأشار أبا الخيل إلى أن «هدف»، أعد دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ«صيفي»، لشرح كيفية المشاركة في البرنامج، حيث يرتكز دور منشآت القطاع الخاص المشاركة في البرنامج على عدة محاور، منها المساهمة في الدعم وفق النسب المحدّدة، وتنفيذ التدريب سواء التدريب على رأس العمل أو التدريب لدى الجهات التدريبية، وإصدار شهادة للمتدربين بعد انتهاء المدة التدريبية المحددة.وأكد المتحدث على أهمية التزام المنشآت بجودة التدريب والانضباط وغرس قيم العمل في الطلبة المستفيدين من التدريب، وذلك من أجل إكسابهم المهارات والخبرات المناسبة، لتكون عوناً لهم في الدخول إلى سوق العمل، حينما يحصل المتدرب على فرصة عمل بأي من القطاعات التي نال فيها دورات تدريبية، أو اكتساب مهارات وخبرات تؤهله لهذا العمل.