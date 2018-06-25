استمرارا لجهود المملكة ومكانتها العالمية في الأعمال الإنسانية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، ينطلق اليوم (الاثنين) المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، وهو مشروع إنساني يسعى إلى تطهير الأراضي اليمنية من مخلفات الحروب المتفجرة والألغام التي أودت بحياة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.ويهدف المشروع إلى تطهير المناطق في كل من مأرب، عدن، صنعاء، تعز، من مخلفات الحروب المتفجرة والألغام الأرضية، ومساعدة الشعب اليمني على معالجة المآسي الإنسانية الناتجة عن انتشار الألغام.ووفقا لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فإن المواد الخطرة المستهدفة بالإزالة هي مخلفات الحروب من الذخائر، مقذوفات الدبابات، والألغام الأرضية والأشراك الخداعية الارتجالية.ويأتي المشروع على ثلاث مراحل هي: البدء بعمليات التحرك السريع للاستجابة للحالات الطارئة وتطهير المنطقة من الذخائر التي لم تنفجر، تدريب وتجهيز الفرق المحلية، القيام بعمليات التطهير الشاملة بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بإزالة الألغام.ويبلغ عدد إجمالي السكان المستفيدين من المشروع تسعة ملايين نسمة.