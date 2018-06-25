أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل بحد الغيلة بمحافظة بيشة، في عبدالله بن مبارك بن مناحي البوعروق البيشي (سعودي الجنسية)؛ لإقدامه على قتل والده، وذلك بسكب مادة البنزين في منزل والده وهو نائم وإشعال النار فيه، ما أدى لوفاته حرقاً.وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل حد الغيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني عبدالله بن مبارك بن مناحي البوعروق البيشي (سعودي الجنسية) اليوم (الاثنين) 1439/10/11 بمحافظة بيشة بمنطقة عسير.