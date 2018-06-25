أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر اليوم (الاثنين) في نيودلهي أن شركة النفط المملوكة للدولة تريد الحضور في كامل «سلسلة القيمة» بقطاع الطاقة الهندي.ولم تذكر الشركة تفاصيل الخطة، لكنها أشارت إلى أنها تتضمن تسويق الوقود.وذكر الناصر أن الشركة تنظر في «كل الخيارات» لدخول قطاع تجزئة الوقود من خلال شراكات مع شركات نفط هندية.ووقعت أرامكو وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقا اليوم يسمح للشركة الإماراتية بالمشاركة في مصفاة تكرير النفط الخام المقترح إنشاؤها في غرب الهند والبالغة طاقتها 1.2 مليون برميل.وستملك أرامكو السعودية مع أدنوك الإماراتية حصة نسبتها 50% في المصفاة المزمعة على الساحل الغربي للهند.وأفاد الرئيس التنفيذي لأرامكو بأنه تم الانتهاء تقريبا من تحديد الحصة المباعة لأدنوك في مصفاة الهند، وأضاف: «ننظر في كل الخيارات للتحالف مع شركات هندية لدخول سوق التجزئة».وفي السياق، قالت شركة النفط أرامكو السعودية اليوم إن لديها طاقة إنتاجية فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا وبمقدورها تلبية الطلب الإضافي على النفط في حالة حدوث أي تعطل في الإمدادات.وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية أمين الناصر في نيودلهي إن أرامكو تنتج حاليا 10 ملايين برميل يوميا من النفط ولديها القدرة لإنتاج 12 مليون برميل يوميا.واتفقت أوبك، بقيادة السعودية أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الجمعة على زيادة متوسطة في إنتاج النفط اعتبارا من يوليو بعد دعوات من مستهلكين كبار إلى كبح زيادة تكاليف الوقود.وأضاف الناصر: «نعتزم تعزيز الشراكة في الصين مع سينوبك»، وتابع: «السوق متينة وتوقعات الطلب في 2019 قوية أيضا»، موضحا أن الشركة تورد أكثر من مليون برميل يومياً للصين.من جانبه، قال وزير النفط الهندي إنه من المتوقع بدء الإنتاج من المصفاة المزمعة على الساحل الغربي في 2022، وإنه يعتزم بحث شراء الأراضي مع الأحزاب السياسية في ولاية ماهاراشترا.وأضاف: «سعيد بقرار أوبك زيادة إنتاج الخام. أوبك أخذت في الاعتبار استقرار سوق النفط».