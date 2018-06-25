نظمت جامعة الباحة ممثلة في كلية الدراسات التطبيقية والتعليم المستمر أمس، دورة مجانية في «أساسيات صيانة الجوال» للنساء، وذلك في مقر المجمع الأكاديمي للطالبات بشهبة.

وتهدف الدورة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام إلى تدريب المشاركات على طريقة فك وتركيب جميع أجزاء الجوال، وتحديد الأعطال والتشخيص السليم لها من خلال التعرف على قطع جهاز الجوال من الداخل وعلى أدوات الصيانة، إضافةً إلى تدريب المشاركات في الدورة على فك وتركيب أنواع من الأجهزة.

وتنفذ الدورة الساعة الرابعة مساءً وذلك ضمن برامج صيف الباحة لهذا العام.