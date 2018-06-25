برعاية أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص تم توقيع عقد إنشاء محطة الكهرباء، وملحقاتها من مباني وأعمال ميكانيكية ومدنية حيث تقع المحطة جنوب شرق مشروع بوابة مكة، وسوف يتم إنشاءها وربطها بالشبكة لتغذية أحمال المرحلة الأولى من مشروع بوابة مكة.



وأوضح أمين العاصمة المقدسة أن شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني مستمرة في استراتيجيتها وخططها للتواصل مع القطاع الخاص ورجال الأعمال وشركات التطوير العقاري الاختصاصية، بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وتشجيعه وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التطوير في المناطق التي تمتلكها الشركة وتطوير مخططاتها العمرانية والاقتصادية والتعليمية والثقافية والترفيهية التي تتماشى مع الاستراتيجية والأهداف التي أنشأت لأجلها، مشيراً في هذا السياق بالدور الكبير لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائب أمير المنطقة الأمير عبد الله بن بندر على دفع المشاريع التطويرية بالمنطقة التي تخدم أهداف ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تذليل العقبات التي تعترض المشاريع التطويرية.



ويعد مشروع بوابة مكة (الضاحية الغربية) مشروع تنموي إنساني يمثل وجهة حضارية لمكة المكرمة من الناحية الغربية، وهو أحد مشاريع الضواحي التابعة لشركة البلد الأمين، والتي أوصت بها الاستراتيجية التنموية لخدمة مجتمع مكة المكرمة بما يشتمل عليه من عناصر تنموية ومشاريع حكومية ضمن مخطط عمراني مدروس وفق أسس علمية حيث يستوعب حوالي 900 ألف نسمة ويقع المشروع على بعد 14 كيلو متراً غرب الحرم المكي الشريف، ويغطي مساحة 110 كيلو متر مربع، يحدها شمالاً طريق مكة جدة القديم وجنوباً طريق الليث وغرباً طريق الشميسي، وشرقاً خط كهرباء الضغط العالي إضافة إلى عدة مشاريع مجاورة وأحياء من مدينة مكة المكرمة.