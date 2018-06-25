أكد قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، أن ميليشيا الحوثي باتت محاصرة في عقر دارها من عدة اتجاهات في محافظة صعدة، موضحاً أن المعارك ضد الميليشيا الانقلابية على أشدها في مختلف الجبهات منذ انطلاق العملية العسكرية الأخيرة مطلع الأسبوع الحالي.وأكد الأثلة في تصريحات لموقع «سبتمبر نت» أمس (الأحد)، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بإسناد من قوات التحالف العربي، مستمران في العمليات العسكرية ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية حتى تحرير ما تبقى من محافظة صعدة بالكامل.على الصعيد نفسه، استكملت قوات الجيش الوطني، أمس الأول تحرير سلسلة جبال تويلق في مديرية رازح جنوب غرب محافظة صعدة.وأشار قائد اللواء الثالث عاصفة محمد بن عبدالله العجابي لموقع «سبتمبر نت»، أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذا، صباح أمس (الأحد) عملية واسعة لتأمين سلسلة جبال تويلق المطلة على الخط الحدودي في المنطقة التابعة لمديرية صعدة. وأضاف أن قوات الجيش مشطت جميع المواقع المحيطة بالخط الحدودي، وطهرت ما تبقى من جيوب للميليشيا في جبال تويلق وقطعت خط رازح الحدودي.وبيّن العجابي أن المعارك أسفرت عن تكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة، مضيفاً أن عشرات الجثث لعناصر الميليشيا لا تزال متناثرة في سلسلة جبال تويلق.وأوضح أن الجيش الوطني عثر على مخزن أسلحة يحتوي على صواريخ موجهة وأخرى مضادة للدروع، إضافة إلى كميات كبيرة من الألغام والعبوات المختلفة، وأجهزة اتصالات.من جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني، أمس تحقيقه تقدماً ميدانياً جديداً في ‏معاركه التي يخوضها ضد ميليشيا الحوثي في محافظة لحج. ونقل موقع «سبتمبر نت» عن مصدر عسكري أن قوات الجيش مسنودة من ‏التحالف العربي استعادت مناطق العنين وجبل ‏موجر ومناطق صبيح.‏ وأضاف أن القوات اتجهت نحو مناطق المرابحة ‏بعد وصولها إلى مستوصف سوق الخميس جنوبي ‏مديرية القبيطة، في شمال لحج.‏ وأشار المصدر إلى أن المعارك لا تزال ‏مستمرة، وسط تقدم متواصل لقوات الجيش وفرار ‏جماعي لعناصر الميليشيا نحو مناطق المرابحة ‏التي تتجه القوات نحوها لتحريرها.‏