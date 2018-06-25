أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس (الأحد) أن ميليشيا الحوثي تمنع دخول سفينتين اسمهما (Great k) و(MT Rhona) تحملان المشتقات النفطية لمدينة الحديدة لأكثر من شهرين.وأفاد التحالف بأن المتمردين الحوثيين يتعمدون تعطيل ومنع دخول السفن لميناء الحديدة، مؤكداً استمرار إصدار تصاريح السفن المتوجهة لميناء الحديدة.ودأبت ميليشيا الحوثي على تعمد تعطيل ومنع دخول السفن، التي تنقل مواد أولية وغذائية، في وقت يكثف فيه التحالف العربي عملياته الإنسانية لتجنيب ملايين اليمنيين شمالي البلاد كارثة إنسانية.وتبرهن انتهاكات الحوثيين، التي تتنوع بين نهب المساعدات والبضائع، ومنع دخول السفن، على استخفاف ميليشيا الحوثي الإيرانية بحياة ملايين اليمنيين، الذي يمثل لهم ميناء الحديدة شريان حياة.في المقابل، يسعى التحالف إلى إعادة الميناء لدوره الطبيعي عبر تحريره من الميليشيات الانقلابية، وقد بدأ في هذا الإطار عملية عسكرية بموازاة عملية إنسانية تتضمن جسوراً إنسانية عبر الجو والبحر والبر.