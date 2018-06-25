أدّى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود عصر أمس، في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب في بريدة، الصلاة على الشهيدين الرقيب هزاع بن فهد ضاوي الحربي والجندي عناد بن عواد بن سمير الحربي، اللذين لقيا ربهما وهما يذودان عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.وأدى الصلاة مع أمير القصيم وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وقائد معهد طيران القوات البرية بالمنطقة اللواء الطيار الركن فهد بن مسحل الثبيتي، ومحافظ الأسياح محمد العريفي، ومدير شرطة المنطقة بالنيابة اللواء سفر المقاطي، وعدد من القيادات الأمنية والمسؤولين وأقارب الشهيدين، وجموع من المصلين.ونقل الأمير فيصل بن مشعل لذوي الشهيدين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهما من الشهداء والصالحين، مشيراً إلى أن العزاء للوطن كافة في مصاب الجميع، نظير ما قدمه الشهيدان من شجاعة وفداء تكللت بنيلهما هذا الشرف وهما على رأس العمل يؤديان مهماتهما على أكمل وجه خدمة للدين والملك ودفاعاً عن الوطن وحمايته.وعبّر ذوو الشهيدين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولأمير منطقة القصيم على مواساتهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم وتخفيف مصابهم، مؤكدين أنهم ناذرون أنفسهم للدفاع عن الدين والوطن، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.