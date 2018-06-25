نقل وكيل محافظة بحرة ماجد العنزي تعازي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، لذوي الشهيد الجندي نايف منور العتيبي، الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وصلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقبرة الشهداء في الشرائع.وعبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف والبطولات في سبيل أداء واجبه، مشيرين إلى أنه ضرب أروع الأمثلة في الفداء والتضحية من أجل الذود عن الوطن والمواطنين.وذكر والد الشهيد أن ابنه لديه طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، ولا يملك مسكناً، متمنياً نقل ابنه نوار من الحرس الوطني من الرياض إلى جدة، مؤكداً أنهم جميعاً فداء للدين والوطن.