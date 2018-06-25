حصد الفريق السعودي للموهوبين المشارك في منافسات أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين، المقام حالياً في اليونان 5 ميداليات، توزعت بين 3 فضيات وبرونزيتين،وشاركت المملكة في الأولمبياد بدءاً من 5 شوال الجاري ولمدة 7 أيام، ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» ووزارة التعليم، وتعد هذه المشاركة السابعة للمملكة، ضمن 18 دولة، وحصد 3 ميداليات فضية كل من الطلبة: مروان محمد الخياط، خالد وليد الجابري، عبدالرحمن صلاح الأحمدي. فيما حصد الميداليات البرونزية الطالبان: معاذ أحمد الغامدي، أحمد توفيق المشعل.