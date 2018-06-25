بعد أن ضمنا تأهلهما لدور 16 يلتقي منتخبا روسيا والأوروغواي اليوم (الإثنين) عند الساعة الخامسة مساء ضمن ختام لقاءات المجموعة الأولى لمونديال روسيا 2018. يدخل منتخب «الدب الروسي» اللقاء بعد أن حصد 6 نقاط كاملة بعد فوزه على منتخبي السعودية ومصر، سجل مهاجموه 8 أهداف وتلقى هدفاً وحيداً في مرماه، ويملك فرصتين لصدارة المجموعة فالفوز يتوجه لصدارة المجموعة بجدارة، وكذلك التعادل لفارق الأهداف الشاسع بينهما، ويملك المنتخب الروسي عامل نجاح قوياً ألا وهو الجمهور الغفير الذي يدعمهم، آملاً في إعادة إنجازات روسيا، ويعتمد مدرب روسيا تشيرتشوف ستانيسلاف على طريقة 4 - 2 - 3 - 1، معتمداً على المهاجم الصريح فيدور سمولوف العائد من الإصابة التي تعرض لها أمام منتخبنا الوطني، وربما يواصل المدرب ببديله أرتيم دزيوبا الذي سجل هدفين أمام السعودية ومصر، ويعتمد كذلك على الهداف دينيس تشيرشيف الذي يملك 3 أهداف، ويتواجد أيضا الكسندر ساميدوف الذي يدعم الهجوم الروسي من الجهة اليمنى.أما منتخب الأوروغواي فإنه ضمن التأهل لدور 16 بطريقة السهل الممتنع، إذ أحرز هدفين فقط كانا كفيلين بتجاوز المنتخبين المصري والسعودي بعد أن فاز عليهما بنتيجة واحدة 1-0، وإذا ما أراد الأوروغوياني احتلال صدارة المجموعة فلا بد من هزيمة المنتخب الروسي صاحب أقوى هجوم في المونديال إلى الآن برصيد 8 أهداف، ورغم القوة الهجومية لمنتخب الأوروغواي بوجود الثنائي الخطير سواريز وكافاني إلا أنهما عجزا عن تحقيق عدد جيد من الأهداف في اللقاءين الماضيين فلم يسجلا سوى هدف وحيد عن طريق سواريز فيما جاء الهدف الآخر عن طريق المدافع خوسي غيمنيز؛ لذا فإن الدور كبير على هذا الثنائي لخطف النقاط الثلاث، وتحقيق الصدارة لمواجهة ثاني المجموعة الثانية.