يطمح منتخب البرتغال بقيادة هداف المونديال الأسطورة كريستيانو رونالدو للعبور لدور الـ16 عندما يخوضون مواجهة اليوم أمام نظيره الإيراني المنافس على ذات البطاقة في لقاء يوصف بأنه قمة المجموعة الثانية على ملعب موردوفيا أرينا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس العالم في روسيا.يحتاج «برازيل أوروبا» للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل بجانب المنتخب الإسباني، فيما يضمن فوز إيران بقيادة المدرب البرتغالي كيروش العبور لدور 16 لأول مرة في تاريخ مشاركتهم بكأس العالم.رفع منتخب البرتغال درجة الاستعداد لمواجهة إيران في ظل تكامل جميع الصفوف وعدم وجود أي غياب، لكن سيكون برونو فيرنانديس مهدداً بالغياب للإيقاف عن المباراة القادمة في حالة التأهل إذا تلقى البطاقة الصفراء، وذلك لحصوله على إنذار في المباراة الأولى ضد إسبانيا، وسيواصل سانتوس الاعتماد على طريقته التي خاض بها اللقاء الأول، والتي كان لها الفضل في الفوز بيورو 2016.أما المنتخب الإيراني الذي انتصر في مباراته الأولى على المغرب بهدف نظيف وخسر بصعوبة أمام متصدر المجموعة إسبانيا بذات المجموعة فسيدخل باحثاً عن الفوز فقط للتأهل، لأن أي نتيجة أخرى تعني مغادرته لدور المجموعات، ولن يغيب عن إيران أي لاعب للإيقاف أو الإصابة، لكن هناك 5 لاعبين حصلوا على بطاقاتٍ صفراء في المباراتين السابقتين، وفي حالة تلقي أحدهم إنذاراً في لقاء البرتغال سيتعرض للإيقاف في مباراة الـ16 في حالة تأهل الإيرانيين.