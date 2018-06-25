يسعون إلى التفوق بفارق الأهداف عن البرتغال، وضمان صدارة المجموعة الثانية، فيما سيمكن التعادل تأهل بطل 2010 إلى دور 16، لكن لضمان صدارة المجموعة سيكون عليها التفوق بأكبر عدد من الأهداف خصوصاً من منتخب البرتغال، فيما لو حقق المنتخبان إسبانيا والبرتغال بالنتيجة ذاتها، ستتحدد صدارة المجموعة بالسجل الأفضل في الإنذارات والطرد، وتتفوق إسبانيا في ذلك حتى الآن بعد حصولها على إنذار واحد مقابل اثنين للبرتغال، كما سيرمي مدرب منتخب إسبانيا هييرو بكل ثقله للفوز بعدد وافر من الأهداف لضمان التأهل والصدارة في ذات الوقت, وسيحاول المنتخب المغربي إنهاء مشاركته بالوداع المشرف بعد خسارته أولى مباراتين بذات النتيجة أمام إيران والبرتغال بهدف نظيف.