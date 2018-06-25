أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العدل أخيرا، أن قيمة الصفقات العقارية انخفضت خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي 1439هـ بنسبة 9% لتصل إلى 148.1 مليار ريال مقارنة بنحو 162.3 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، (أي بنحو 14.1 مليار ريال خلال 270 يوما).وأوضحت البيانات أنه في ما يخص أكثر المدن نشاطا من حيث قيمة الصفقات العقارية السكنية خلال شهر رمضان، كانت الرياض هي الأعلى بصفقات بلغت قيمتها 2.18 مليار ريال، بانخفاض قدره 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وتلتها جدة بـ 0.62 مليار ريال بتراجع قدره 53 %.وأشارت إلى أن مدينة جدة كانت الأكثر نشاطا فيما يخص الصفقات التجارية، إذ وصلت قيمة الصفقات التي أجريت خلال رمضان إلى نحو ملياري ريال بارتفاع نسبته 233% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصفقات العقارية التي نفذت خلال شهر رمضان الماضي 10.2 مليار ريال، بتراجع قدره 19% مقارنة بالشهر نفسه من عام 1438هـ.ويرجع انخفاض الصفقات العقارية خلال شهر رمضان 1439هـ، إلى تراجع الصفقات السكنية بنسبة 33% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ نحو 5.8 مليار ريال.ووفقا للبيانات، استحوذت الصفقات العقارية التي نفذت على قطع الأراضي (السكنية والتجارية) على الحصة الأكبر خلال شهر رمضان من العام الحالي 1439هـ، إذ بلغت قيمتها 9.23 مليار ريال بنسبة تصل إلى نحو 90% من القيمة الإجمالية، تلتها صفقات الشقق السكنية بقيمة 427.7 مليون ريال.