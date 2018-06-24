كشف البنك السعودي للاستثمار في بيان اليوم (الأحد) عن موافقة شركة تابعة لبنك جيه.بي مورجان تشيس آند كو على بيع حصة الأقلية التي تملكها في البنك السعودي للاستثمار مقابل 759.3 مليون ريال (203 ملايين دولار).وقال جيه.بي مورجان في بيان منفصل بحسب «رويترز» عن الصفقة إن شركة جيه.بي مورجان الدولية للتمويل التي تملك حصة أقلية في البنك السعودي للاستثمار منذ عام 1976 ستبيع حصتها للبنك السعودي.ولم يكشف جيه.بي مورجان، وهو البنك الأمريكي الوحيد الذي يقدم خدمات مصرفية تجارية وخدمات تداول الأسهم في المملكة، عن حجم الصفقة أو شروطها المالية.وقال أكبر مسؤولي جيه.بي مورجان في المملكة بدر العمودي «عالميا صفت الشركة حيازات ومشروعات غير أساسية خلال السنوات القليلة الماضية وصفقة البيع المقترحة تتماشى مع جهود الدمج».وأضاف «نحن متفائلون ومتحمسون للآفاق الاقتصادية في المملكة والفرص التي تتيحها رؤية 2030 وقدرة شركتنا على دعمها».وقال البنك السعودي إن الاتفاق يشمل بيع الأسهم بسعر 13.50 ريال للسهم. وجري تداول السهم مرتفعا 0.4 بالمئة عند 17.80 ريال في التعاملات المبكرة اليوم (الأحد).وأكبر مساهم في البنك السعودي للاستثمار مؤسسات تابعة للحكومة السعودية تستحوذ مجتمعة على حصة 34.6 % في عاشر أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول بحسب بيانات تومسون رويترز.